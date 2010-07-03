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Правительство объяснило данные Росстата о росте цен на бензин в мае. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с противоречивыми трактовками статистических отчета Росстата по динамике цен на бензин поясняем. Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, то есть к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018. При этом биржевая цена сейчас на 7% ниже цены на 17 июня 2018 года", – пояснили в кабмине.

По данным Минэнерго, рост цен на моторное топливо с начала года соответствует параметрам заключенных в ноябре 2018 года соглашений с нефтяными компаниями

Ранее СМИ сообщили, что, по данным Thomson Reuters Kortes, с 10 по 14 июня средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно. Они составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, причем на Дальнем Востоке темпы роста цен были более ощутимыми, чем в других регионах. В ДФО стоимость Аи-92 повысилась на 74 копейки – до 45,84 рубля за литр. Бензин марки Аи-95 подорожал на 67 копеек и стал стоить 47,51 рубля за литр.

В начале апреля правительство РФ и десять ведущих нефтяных компаний подписали соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Цены на горючее заморозили до июля. Нефтяники пообещали сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле.

В конце мая Российский топливный союз предупредил о риске резкого повышения цен на бензин. Среди причин скачка назывались сокращение объема производства, снижение поставок на внутренний рынок на фоне повышения спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, увеличение поставок топлива за рубеж.

