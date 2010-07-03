В Домодедове и S7 опровергли жесткую посадку самолета с Киркоровым

В аэропорту Домодедово и авиакомпании S7 опровергли жесткую посадку самолета, на борту которого был певец Филипп Киркоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы аэропорта и авиакомпании.

Воздушное судно следовало по маршруту Варна — Москва. На борту самолета находился Филипп Киркоров с детьми. Он рассказал Москве 24, что самолет сильно стукнулся о землю, потом резко поднялся вверх.

"Приятного мало произошло. Мы возвращались из Болгарии. Достаточно жестко приземлились и сразу же взлетели обратно. Причину не знаю, но профессионализм пилотов сделал все возможное, чтобы со второй попытки мы приземлились нормально. Дети испугались, все испугались, но мы как могли всех успокаивали", – рассказал Киркоров.

В свою очередь, авиакомпания S7 опровергла жесткую посадку самолета в Домодедове. Представители компании рассказали, что самолет действительно уходил на второй круг, но такое решение было принято командиром воздушного судна из-за сильного ветра. Сотрудники отметили, что посадка прошла в штатном режиме, и самолет уже вылетел следующим рейсом.

Ранее сообщалось, что у следовавшего из Москвы в Астрахань самолета авиакомпании S7 Airlines самопроизвольно остановился при посадке двигатель. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

В авиакомпании пояснили, что все ее пилоты регулярно проходят обучение и тренажерную подготовку и готовы к возникновению подобных ситуаций. Там добавили, что подобная ситуация – одна из самых часто отрабатываемых.

