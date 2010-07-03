Двигатель отключился при посадке самолета Москва – Астрахань

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Двигатель самопроизвольно остановился при посадке самолета авиакомпании S7 Airlines, следовавшего из Москвы в Астрахань. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. "Экипаж выполнил необходимые процедуры и благополучно произвел посадку в аэропорту Астрахани", – заявили в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании пояснили, что все ее пилоты регулярно проходят обучение и тренажерную подготовку и готовы к возникновению подобных ситуаций. Там добавили, что подобная ситуация – одна из самых часто отрабатываемых.

Вчера воздушное судно "Уральских авиалиний", отправившееся из Москвы в Томск, вынужденно село в Екатеринбурге. Причиной стала техническая неисправность, в Кольцове ее устранили. Задержка составила порядка пяти часов.