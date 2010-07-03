Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве

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Лайнер компании Air Astana, который совершал рейс из Алматы в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в одном из аэропортов Москвы. Во время полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в одном из двигателей, пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Посадка прошла штатно. Никто не пострадал.

Утром в воскресенье, 9 июня, сообщалось, что пассажирский самолет, выполнявший рейс U6 226 из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, экстренно вернулся в аэропорт Пулково. Во время полета командир воздушного судна получил сигнал о технической неисправности самолета, после чего он принял решение экстренно вернуться в аэропорт вылета.