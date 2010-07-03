Пассажирский самолет экстренно вернулся в Пулково из-за неисправности

Фото: телеграм-канал Aviaincidents

Пассажирский самолет, выполнявший рейс U6 226 из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, экстренно вернулся в аэропорт Пулково. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу петербургского аэропорта.

Отмечается, что во время полета командир воздушного судна получил сигнал о технической неисправности самолета, после чего он принял решение экстренно вернуться в аэропорт вылета. О характере технической неисправности информации пока не поступало.

В аэропорту самолет приняли в штатном режиме. Отмечается, что в 03:24 9 июня пассажиры вылетели в Екатеринбург резервным самолетом. По данным онлайн-табло Пулково, рейс выполнялся "Уральскими авиалиниями".

Видео: Youtube/E1.RU

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после возвращения во Внуково самолета UTair рейса UT705 Москва – Берлин. 4 июня на 40-й минуте полета в салоне Boeing 737 компании UTair, направлявшегося из Внукова в Берлин, произошел выброс кислородных масок. Сработали датчики неисправности. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Выработав топливо, самолет успешно приземлился.

