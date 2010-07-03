Транспортная прокуратура начала проверку после возврата самолета UTair во Внуково

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку после возвращения во Внуково самолета UTair рейса UT705 Москва – Берлин. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, проверка проводится "в связи с посадкой воздушного судна авиакомпании UTair в аэропорту вылета – Внуково". Сургутская транспортная прокуратура проверит, выполняла ли UTair требования законодательства о безопасности полетов.

4 июня на 40-й минуте полета в салоне Boeing 737 компании UTair, направлявшегося из Внукова в Берлин, произошел выброс кислородных масок. Сработали датчики неисправности.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Выработав топливо, самолет успешно приземлился во Внукове. На борту находился 101 человек, никто не пострадал. В тот же день пассажиры рейса вылетели в Берлин на резервном воздушном судне

Следственный комитет России проводит проверку в связи с разгерметизацией на борту Boeing 737.