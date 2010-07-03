В Utair назвали причину возврата самолета во Внуково

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Командир самолета, следовавшего из Москвы в Берлин, принял решение вернуться в аэропорт Внуково после того, как выпали маски, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на авиакомпанию Utair.

Отмечается, что маски выпали на 4-й минуте полета Boeing 737. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся в аэропорт.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Самолет проверяют специалисты, а для пассажиров готовят резервный борт.

Ранее сообщалось, что Boeing 737, вылетевший из Москвы в Берлин, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. Самолету пришлось вернуться из-за срабатывания датчика турбонаддува.

Воздушное судно выработало топливо и приземлилось в аэропорту. На борту самолета находился 101 человек.