Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внукове

Фото: flightradar24.com

Boeing 737, вылетевший из Москвы в Берлин, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. Согласно данным flightradar24.com, посадка прошла успешно.

Самолету пришлось вернуться из-за срабатывания датчика турбонаддува.

"Boeing 737 авиакомпании UTair, летевший рейсом Москва – Берлин, после полутора часов полета принял решение о возврате в связи со срабатыванием датчиков неисправности на борту", – рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Воздушное судно выработало топливо и приземлилось в аэропорту. На борту воздушного судна находился 101 человек. Никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.