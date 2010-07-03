Самолет Utair не вылетел из Уфы из-за неисправности

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Boeing 735 авиакомпании Utair не смог вылететь по маршруту Уфа – Сургут в понедельник, 3 июня. У воздушного судна при взлете сработала сигнализация.

"Самолет на тяге собственных двигателей зарулил обратно на взлетную полосу. Предварительно – не сработали предкрылки", – указал заместитель председателя Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Альберт Сулейманов, передает "Интерфакс".

По данным онлайн-табло международного аэропорта "Уфа", лайнер должен был вылететь в 5:20 (3:20 по мск). На борту находились 123 пассажира. Никто не пострадал.

В конце мая у вернувшегося в Сургут самолета Utair сразу после взлета возникла проблема с каналом триммирования. Командир принял решение посадить самолет. Лайнер должен был совершить перелет по маршруту Сургут – Худжанд (Таджикистан).

