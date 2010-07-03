Названа причина возвращения летевшего в Таджикистан самолета Utair

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У вернувшегося в Сургут самолета Utair сразу после взлета возникла проблема с каналом триммирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Командир принял решение посадить самолет в Сургуте, где у компании свой технический центр. Самолет вырабатывал топливо и благополучно приземлился", – рассказали в пресс-службе.

Лайнер, который должен был совершить перелет по маршруту Сургут – Худжанд (Таджикистан), вылетел около 18:50 по местному времени (16:50 мск). На борту находились 130 человек. Самолет совершил посадку около 20:40 по местному времени (19:40 мск)

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing 767 компании Air Astana, выполнявший рейс до Москвы, вернулся в аэропорт вылета в Нур-Султане из-за неполадок в работе двигателя. Инцидент произошел вечером во вторник, 21 мая.

