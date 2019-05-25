Самолет Utair вернулся в Сургут из-за неполадки

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Лайнер авиакомпании Utair, который должен был совершить перелет по маршруту Сургут – Худжанд (Таджикистан), вернулся в аэропорт вылета. Несколько часов самолет вырабатывал топливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную воздушной гавани.

Лайнер вылетел около 18:50 по местному времени (16:50 мск). На борту находились 130 человек. По данным РИА Новости, командир воздушного судна доложил о срабатывании сигнализации об отказе стабилизатора пикирования. Самолет совершил посадку около 20:40 по местному времени (19:40 мск).

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing 767 компании Air Astana, выполнявший рейс до Москвы, вернулся в аэропорт вылета в Нур-Султане из-за неполадок в работе двигателя. Инцидент произошел вечером во вторник, 21 мая.

