СК начал проверку после инцидента с самолетом Utair в Сургуте

Фото: sikaraha/Depositphotos

Следственный комитет начал проверку после инцидента с самолетом Utair в Сургуте. Об этом сообщает RT.

"Самолет набрал высоту, однако в ходе полета сработал датчик стабилизатора, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета", – говорится в сообщении Следственного комитета.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа.

Лайнер, который должен был совершить перелет по маршруту Сургут – Худжанд (Таджикистан), вылетел около 18:50 по местному времени (16:50 мск). Самолет совершил посадку около 20:40 по местному времени (19:40 мск).

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing 767 компании Air Astana, выполнявший рейс до Москвы, вернулся в аэропорт вылета в Нур-Султане из-за неполадок в работе двигателя. Инцидент произошел вечером во вторник, 21 мая.

