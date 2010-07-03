Пассажир экстренно севшего Boeing 737 записал видео из салона

Пассажиры самолета, который экстренно сел во Внукове, вылетели резервным бортом в Берлин. Инцидент произошел около полудня во вторник, 4 июня. На 40-й минуте полета в салоне Boeing 737 компании Utair произошел выброс кислородных масок. Сработали датчики неисправности. Один из пассажиров записал комментарий о происходящем прямо во время полета.

"Мы тут сидели, дышали вот такой штукой (указывает на кислородную маску. – Прим. ред.), которая не работала. Такой прекрасной компанией мы путешествуем, наслаждаемся жизнью. Сейчас вроде должны садиться. Мы рассуждали, что что-то не так с самолетом. Не сработала система аварийного кондиционирования", – рассказал пассажир.

Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт после того, как выпали маски. Воздушное судно выработало топливо и приземлилось в аэропорту. На борту самолета находился 101 человек. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Следственный комитет проводит проверку в связи с разгерметизацией на борту. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий.

За последние недели произошло несколько инцидентов с лайнерами компании Utair. В понедельник, 3 июня, Boeing 735 не смог вылететь по маршруту Уфа – Сургут. У воздушного судна при взлете сработала сигнализация. В конце мая у вернувшегося в Сургут самолета Utair сразу после взлета возникла проблема с каналом триммирования. Командир принял решение посадить самолет. Лайнер должен был совершить перелет по маршруту Сургут – Худжанд (Таджикистан).

