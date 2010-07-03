Пассажир экстренно севшего Boeing 737 записал видео из салона
Пассажиры самолета, который экстренно сел во Внукове, вылетели резервным бортом в Берлин. Инцидент произошел около полудня во вторник, 4 июня. На 40-й минуте полета в салоне Boeing 737 компании Utair произошел выброс кислородных масок. Сработали датчики неисправности. Один из пассажиров записал комментарий о происходящем прямо во время полета.
"Мы тут сидели, дышали вот такой штукой (указывает на кислородную маску. – Прим. ред.), которая не работала. Такой прекрасной компанией мы путешествуем, наслаждаемся жизнью. Сейчас вроде должны садиться. Мы рассуждали, что что-то не так с самолетом. Не сработала система аварийного кондиционирования", – рассказал пассажир.
Следственный комитет проводит проверку в связи с разгерметизацией на борту. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий.
За последние недели произошло несколько инцидентов с лайнерами компании Utair. В понедельник, 3 июня, Boeing 735 не смог вылететь по маршруту Уфа – Сургут. У воздушного судна при взлете сработала сигнализация. В конце мая у вернувшегося в Сургут самолета Utair сразу после взлета возникла проблема с каналом триммирования. Командир принял решение посадить самолет. Лайнер должен был совершить перелет по маршруту Сургут – Худжанд (Таджикистан).
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.