СК начал проверку по факту разгерметизации на борту самолета Москва – Берлин

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Следственный комитет проводит проверку в связи с разгерметизацией на борту вернувшегося во Внуково самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

"Следственными органами организована доследственная проверка по факту разгерметизации на борту самолета, следовавшего рейсом Москва – Берлин", – заявила Марковская.

По предварительной информации, 4 июня на борту следовавшего в Берлин самолета на высоте 10500 метров сработал датчик разгерметизации, после этого командир воздушного судна был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Внуково.

К настоящему времени на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств ЧП.

Ранее сообщалось, что Boeing 737, вылетевший из Москвы в Берлин, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт после того, как выпали маски.

Воздушное судно выработало топливо и приземлилось в аэропорту. На борту самолета находился 101 человек. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

