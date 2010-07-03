Самолет авиакомпании S7 вынужденно сел в Норильске

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Якутск, вынужденно сел в Норильске, сообщает ТАСС.

Как рассказал представитель авиакомпании в Якутии, самолет сел в Норильске из-за того, что стало плохо одному из пассажиров. После оказания ему медицинской помощи самолет продолжил полет.

В диспетчерской аэропорта Норильска факт вынужденной посадки самолета подтвердили.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Благовещенск – Москва, совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа высотомера. На борту находились 149 пассажиров. При обследовании воздушного судна неисправность одного из приборов не подтвердилась.

