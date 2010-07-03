Экстренно севший в Иркутске самолет вылетел в Москву

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет авиакомпании "Северный ветер", который во вторник совершил экстренную посадку в Иркутске из-за подозрения на неисправность, вылетел в Москву, сообщает ТАСС.

Информацию о том, что самолет вылетел в сторону Москвы, подтвердили в справочной иркутского аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Благовещенск – Москва, совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа высотомера. На борту находились 149 пассажиров.

При обследовании воздушного судна неисправность одного из приборов не подтвердилась. Пассажирам предоставили прохладительные напитки, горячее питание и комфортные номера в гостинице.