Киркоров сообщил о жесткой посадке самолета в Домодедове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет авиакомпании S7, на борту которого находился певец Филипп Киркоров вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Воздушное судно следовало по маршруту Варна — Москва. Артист возвращался с гастролей в Болгарии. Он рассказал, что самолет сильно стукнулся о землю, потом резко поднялся вверх. Воздушное судно было вынуждено отправиться на второй круг, после которого самолет успешно совершил посадку.

"Было не очень, конечно, приятно и комфортно. Но надо отдать должное профессионалам летчикам, которые справились с этой внештатной ситуацией достойно. Мы все живы, здоровы, слава богу. Мы уже сошли с рейса", – рассказал Киркоров.

В свою очередь, авиакомпания S7 опровергла информацию о жесткой посадке самолета в Домодедове. Представители компании рассказали, что самолет действительно уходил на второй круг, но такое решение было принято командиром воздушного судна из-за сильного ветра. Сотрудники отметили, что посадка прошла в штатном режиме, и самолет уже вылетел следующим рейсом.

Ранее сообщалось, что у следовавшего из Москвы в Астрахань самолета авиакомпании S7 Airlines самопроизвольно остановился при посадке двигатель. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

В авиакомпании пояснили, что все ее пилоты регулярно проходят обучение и тренажерную подготовку и готовы к возникновению подобных ситуаций. Там добавили, что подобная ситуация – одна из самых часто отрабатываемых.

