Прокуратура оштрафовала S7 за повышение температуры в салоне самолета до 45 градусов

Авиакомпанию S7 оштрафовали за жару в салоне рейса Новосибирск – Екатеринбург, которым летела группа "Чайф". Об этом говорится на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел 2 декабря. Сначала пассажиров долго держали в автобусе, который должен был довезти их до самолета. В это время температура за окном достигала 25 градусов мороза. В самолете пассажиров ждал сломанный кондиционер, из которого дул горячий воздух. Музыканты группы "Чайф" вступили в перепалку с экипажем и назвали происходящее бардаком. Была и другая версия конфликта. По рассказу одного из очевидцев, музыканты были пьяны и требовали у бортпроводников алкоголь.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что во время полета температура воздуха в салоне самолета Embraer 170 действительно находилась "в зоне повышенных значений". "Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры. Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора", – указано в сообщении.
Авиаперевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сотрудникам компании провели дополнительный инструктаж о правилах пользования кондиционерами.
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