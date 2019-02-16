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16 февраля, 23:13

Группа "Чайф" потеряла гитары в Москве

культура

16 февраля, 23:13

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Музыканты рок-группы "Чайф" потеряли гитары при перелете из Екатеринбурга в столицу. Сообщение опубликовано на странице коллектива в социальной сети Facebook.

"Гитары Владимира Шахрина и Владимира Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов", – сказано в сообщении. Отмечается, что ничего подобного с группой "Чайф" за 25 лет не случалось.

Поклонники коллектива предложили изучить объявления о продаже музыкальных инструментов на страничке Avito или дождаться скорого появления на сцене двойников музыкантов.

2 декабря музыканты рок-группы остались недовольны условиями, предоставленными авиаперевозчиком перед вылетом из аэропорта Новосибирска. Сначала пассажиров долго держали в автобусе, который должен был довезти их до самолета. На улице было 25 градусов мороза. Потом пассажиров доставили в самолет, где была обратная история – сломанный кондиционер, из которого дул горячий воздух. "Чайф" вступили в перепалку с экипажем и назвали происходящее бардаком.

культура

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