Группа "Чайф" поругалась с бортпроводниками перед вылетом

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Музыканты рок-группы "Чайф" остались недовольны условиями, предоставленными авиаперевозчиком перед вылетом из аэропорта в Новосибирске.

Инцидент произошел 2 декабря в самолете, следующем по маршруту Новосибирск–Екатеринбург, передает телеканал Москва 24. Сначала пассажиров долго держали в автобусе, который должен был довезти их до самолета. В это время температура за окном достигала 25 градусов мороза. В самолете пассажиров ждал сломанный кондиционер, из которого дул горячий воздух. Музыканты группы "Чайф" вступили в перепалку с экипажем и назвали происходящее бардаком.

Однако есть другая версия конфликта. По рассказу одного из очевидцев, музыканты были пьяны и требовали у бортпроводников алкоголь. По словам мужчины, в самолете была идеальная температура.



Группа "Чайф" попала в неприятный инцидент на рейсе Новосибирск–Екатеринбург

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