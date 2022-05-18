Маршруты в аэропорт Шереметьево изменятся с 21 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Маршруты городского транспорта в аэропорт Шереметьево изменятся с 21 мая в связи с временным закрытием терминала D, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Автобус № 817 не будет подъезжать к терминалу D. В то же время заезд к остановке "Гостиница" останется для удобства сотрудников аэропорта.

Также к терминалу D теперь перестанет заезжать автобус № 851. Ночной автобус н1 вместо терминалов D/E/F будет следовать до терминалов B/C по Шереметьевскому шоссе.

16 марта аэропорт Шереметьево временно закрыл терминалы E и D в связи с текущей ситуацией в области международных авиаперевозок. Помимо этого, воздушная гавань прекратила использовать третью взлетно-посадочную полосу и приостановила инвестиционные проекты.

Также руководство группы компаний "Международный аэропорт Шереметьево" приняло решение временно перевести 20% своих сотрудников в режим простоя. Как рассказал президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов, данное решение обусловлено тем, что российские авиакомпании почти перестали летать за границу, а зарубежные – в Россию.

По словам Дельдюжова, это позволит аэропорту сократить расходы на электроэнергию, охрану и работу многих других служб. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока с РФ не снимут санкции и страны не откроют небо для российских самолетов.