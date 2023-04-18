10:08 (обновлено 18.04.2023 10:58)Транспорт
Интервалы движения поездов были увеличены на БКЛ метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения поездов временно увеличивали на Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Это затронуло поезда, следующие по часовой стрелке. Специалистам требовалось проверить один из составов на линии.
В настоящее время движение на Большой кольцевой линии уже вводится в график.
Ранее во вторник, 18 апреля, движение составов на БКЛ уже задерживалось. Там также проверяли один из поездов. Подробности при этом не уточнялись.
До этого сообщалось, что движение поездов приостановят с 22 по 24 апреля на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами. Там пройдут работы по развитию инфраструктуры МЦД-1 и будущего МЦД-4.
Интервалы движения поездов временно увеличены на БКЛ
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