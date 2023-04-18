Интервалы движения поездов были увеличены на БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно увеличивали на Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Это затронуло поезда, следующие по часовой стрелке. Специалистам требовалось проверить один из составов на линии.

В настоящее время движение на Большой кольцевой линии уже вводится в график.

Ранее во вторник, 18 апреля, движение составов на БКЛ уже задерживалось. Там также проверяли один из поездов. Подробности при этом не уточнялись.

До этого сообщалось, что движение поездов приостановят с 22 по 24 апреля на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами. Там пройдут работы по развитию инфраструктуры МЦД-1 и будущего МЦД-4.

