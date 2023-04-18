Сбой в движении поездов произошел на Большой кольцевой линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На Большой кольцевой линии были временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Дептрансе заявили, что интервалы были увеличены в связи с проверкой состава.

К настоящему времени движение на ветке вводится в график.

Ранее аналогичный сбой произошел на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. При этом в обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами. Причина сбоя также заключилась в проверке состава.

До этого временно не осуществлялось движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии метро. По словам пассажиров, неисправный поезд стоял на станции "Третьяковская". В Дептрансе также назвали причину в проверке состава.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!