Вучич заявил, что сигналы о "минировании" самолетов Air Serbia поступают с Украины

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Фото: depositphotos/Shebeko
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршрутах в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы.
"Еще сегодня где-то над Словакией пилот получил сообщение о бомбе, но продолжил полет, потому что мы знаем, что сообщения ложные. Мы знаем, что они приходят из двух стран – из одной страны ЕС и Украины", – сказал Вучич в интервью телеканалу Pink.
Он также рассказал, что у национального перевозчика Сербии нет никакой прибыли с перелетов в Россию, поскольку из-за сообщений о "минировании" самолеты возвращали с венгерской границы и других мест. В частности, в воздушной гавани неоднократно получали ложные сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов Air Serbia, летевших по маршрутам Белград – Москва и Белград – Санкт-Петербург.
8 апреля близ пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Белграда в Москву, заметили истребитель. Как заявил тогда Вучич, это, скорее всего, был самолет НАТО. Он летел на километр ниже пассажирского лайнера в российской зоне. Президент Сербии добавил, что поделился этой информацией с гражданами, чтобы они понимали размеры давления на единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией.
Сербия подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с РФ
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