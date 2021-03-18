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Транспорт

08:22

Минтранс попросили отменить плату за выбор места в самолете

транспорт

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в министерство транспорта РФ с просьбой запретить авиакомпаниям брать плату за выбор мест в самолете при онлайн-регистрации. Об этом сообщает газета "Известия".

Председатель организации Илья Зотов подготовил письма на имя министра транспорта Виталия Савельева, в котором указал на необходимость поправок в Федеральные авиационные правила.

По словам специалиста, некоторые российские перевозчики навязывают плату за выбор места, фактически объединяя эту возможность с услугой онлайн-регистрации на рейс.

"Такое объединение делает онлайн-регистрацию тоже платной – пассажир не может пройти электронную регистрацию на рейс, не заплатив. С другой стороны, она сама по себе является бесплатной, так как пассажир оплачивает только выбор места в самолете", – заявил Зотов.

В трех авиакомпаниях "Известиям" подтвердили, что порядка 25–35% пассажиров регистрируются онлайн и одновременно оплачивают место в самолете.

Как сообщалось ранее, регистрация на рейс в российских аэропортах может стать платной. По информации СМИ, предложение о введении такого сбора озвучили в компании "Аэрофлот". Позже авиаперевозчик опроверг информацию о введении платной регистрации.

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