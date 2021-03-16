В Госдуме предложили ввести предельное время выдачи багажа в аэропорту

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В Госдуме предложили ограничить часом предельное время выдачи багажа в аэропорту. Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР Виталий Пашин, Василина Кулиева и Андрей Андрейченко, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"В период туристического сезона для отдыхающих авиапассажиров становится частым явлением нарушение порядка выдачи багажа. Нередки случаи, когда по вине авиакомпаний выдача багажа задерживалась на неопределенное время без объяснения причин", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, отсутствие в законе установленного предельного срока выдачи багажа дает возможность авиакомпаниям произвольно трактовать факт его нарушения.

"Законопроектом предлагается установить предельные нормы времени для выдачи багажа авиапассажирам при прибытии воздушного судна, а именно не более 60 минут с момента его прибытия", – отмечают парламентарии.

Данное изменение планируется внести в Воздушный кодекс РФ.

Ранее в Сети удивились логотипу багажной службы Пулково с "расчлененкой". На логотипе изображены чемодан и две руки, которые его обнимают. Слоган сервиса "Сохраним важное" сопровождается надписью на английском PACKBAG (упаковка багажа).

Некоторые пользователи отметили, что на кириллице название сервиса похоже на "расквас", что ассоциируется с халатностью. Также в соцсетях заявили, что после ряда резонансных убийств с расчленением в Петербурге изображение рук на чемодане неуместно.