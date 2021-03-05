В Сети удивились логотипу багажной службы Пулково с "расчлененкой"

Видео: youtube.com/PulkovoLEDЭксперты в психологии и психиатрии оценили новый логотип сервиса упаковки багажа в петербургском аэропорту Пулково после его неоднозначной оценки в Сети. Об этом рассказали в управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы".
На логотипе изображены чемодан и две руки, которые его обнимают. Слоган сервиса "Сохраним важное" сопровождается надписью на английском PACKBAG (упаковка багажа). Некоторые пользователи отметили, что на кириллице название сервиса похоже на "расквас", что ассоциируется с халатностью. Также в соцсетях заявили, что после ряда резонансных убийств с расчленением в Петербурге изображение рук на чемодане неуместно.
"Эксперты, которым был показан логотип, заключили, что непрямую связь возможно установить между любыми предметами (изображениями) и событиями. Причиной этого может быть нездоровая психика, негативный личный опыт, инфантилизм или вредительство", – приводит заявление специалистов РИА Новости.
Уточняется, что в создании логотипа принимали участие 6 тысяч пассажиров и пользователей соцсетей.
Ранее Amazon изменил иконку своего приложения после того, как пользователи сравнили изображение скотча с формой усов Гитлера.
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