В Сети удивились логотипу багажной службы Пулково с "расчлененкой"

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Эксперты в психологии и психиатрии оценили новый логотип сервиса упаковки багажа в петербургском аэропорту Пулково после его неоднозначной оценки в Сети. Об этом рассказали в управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы".

На логотипе изображены чемодан и две руки, которые его обнимают. Слоган сервиса "Сохраним важное" сопровождается надписью на английском PACKBAG (упаковка багажа). Некоторые пользователи отметили, что на кириллице название сервиса похоже на "расквас", что ассоциируется с халатностью. Также в соцсетях заявили, что после ряда резонансных убийств с расчленением в Петербурге изображение рук на чемодане неуместно.

"Эксперты, которым был показан логотип, заключили, что непрямую связь возможно установить между любыми предметами (изображениями) и событиями. Причиной этого может быть нездоровая психика, негативный личный опыт, инфантилизм или вредительство", – приводит заявление специалистов РИА Новости.

Уточняется, что в создании логотипа принимали участие 6 тысяч пассажиров и пользователей соцсетей.

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