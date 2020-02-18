Новые автобусные маршруты до станций МЦД запустят с 22 февраля

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В Московской области компания "Автолайн" с 22 февраля запускает новые автобусные маршруты до станций МЦД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"После запуска МЦД компания провела работу по развитию маршрутной сети, благодаря чему теперь жители Нахабина, Дедовска, Лобни, Красногорска, Павловской Слободы смогут добираться до станции МЦД-1 и МЦД-2 на комфортабельных и вместительных автобусах", – говорится в сообщении.

Как уточняется, автобусы будут курсировать по следующим маршрутам: № 171к "с. Озерецкое (ЖК "Мечта") – ст. Лобня", № 173к "Павловская Слобода – ст. Нахабино – Дедовск", № 174к "Нахабино Новое – ст. Нахабино – Дедовск", № 1284к "Одинцово (ЖК "Спутник") – Красногорск (м. Мякинино)".

Движение по Московским центральным диаметрам открыли в конце ноября 2019 года. Два маршрута протянулись на 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из них можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. Согласно проекту, до 2025 года в Москве появятся пять маршрутов МЦД.

За время работы МЦД удалось разгрузить 20 станций метро. Это произошло благодаря тому, что пассажиры стали проезжать дальше первых пересадочных станций. Со дня введения платного режима проезда за счет выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро пассажиры уже сэкономили на проезде более 205 миллионов рублей.