Аэропорт Внуково предупредил о задержке багажа авиарейса из Турции

Фото: ТАСС/Олег Елков

81 единица багажа задержалась в аэропорту отправления рейса турецкой авиакомпании Pegasus Airlines из Даламана в Москву, сообщает пресс-служба столичного аэропорта Внуково.

"Авиакомпания принимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", – указали представители воздушной гавани.

Аэропорт также принес пассажирам извинения за причиненные неудобства.

Ранее схожий инцидент произошел с другой турецкой авиакомпанией – Turkish Airlines. Тогда 165 единиц багажа рейса Анталья – Москва остались в Турции. Позже весь багаж отправили в Россию другими рейсами.

До этого без багажа остались пассажиры еще двух рейсов Turkish Airlines, летевших из турецких городов Бодрум и Даламан в Москву. Позже они смогли получить свои вещи обратно.

