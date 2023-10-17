Red Wings продлила возврат и обмен билетов без комиссии для рейсов в Израиль и обратно

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Авиакомпания Red Wings продлила режим вынужденного возврата и обмена билетов без комиссии для рейсов из Израиля и обратно, которые вылетают до 23 октября включительно. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Отмечается, что решение было принято, учитывая сохраняющуюся на территории Израиля напряженную военно-политическую обстановку.

Ранее авиакомпания увеличила число рейсов между аэропортами юга России (Махачкала и Сочи) и Тель-Авивом. Уточнялось, что выполнение полетов продолжат до полного удовлетворения граждан РФ и других лиц, которые хотят покинуть Израиль.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

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