Столичные аэропорты работают в штатном режиме – Росавиация

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московские аэропорты вернулись к штатному режиму работы. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский. На запасной аэропорт ушло одно воздушное судно", – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что в период ограничений экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности.

До этого в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево в общей сложности был задержан и отменен 41 рейс. По информации на 02:20 по московскому времени, в аэропорту Внуково 14 рейсов было задержано, 6 отменено, в Домодедово – 8 рейсов было задержано, еще 3 отменено, в Шереметьево задерживались 10 рейсов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, средства ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра.

По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

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