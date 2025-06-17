Временные ограничения отменены в аэропорту Калуги

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Ограничения на посадку и вылет самолетов отменены в аэропорту Калуги, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Запрет на использование воздушного пространства был введен в ночь на 17 июня. Меры действовали в авиагавани для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Такие же ограничения вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова. Меры отменили только к раннему утру.

Аналогичный запрет на полеты распространялся на столичные авиагавани Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Их отменили спустя примерно полчаса.

На фоне действия запрета на полеты дежурные силы ПВО ликвидировали два дрона на подлете к Москве, заявил Сергей Собянин.