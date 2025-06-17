17 июня, 15:22Транспорт
Временные ограничения отменены в аэропорту Калуги
Фото: ТАСС/Алексей Смышляев
Ограничения на посадку и вылет самолетов отменены в аэропорту Калуги, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Запрет на использование воздушного пространства был введен в ночь на 17 июня. Меры действовали в авиагавани для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Такие же ограничения вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова. Меры отменили только к раннему утру.
Аналогичный запрет на полеты распространялся на столичные авиагавани Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Их отменили спустя примерно полчаса.
На фоне действия запрета на полеты дежурные силы ПВО ликвидировали два дрона на подлете к Москве, заявил Сергей Собянин.