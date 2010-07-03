Электробусы начали курсировать по маршруту № 47

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице пять электробусов начали курсировать от района Бескудниково до Самотечной площади по маршруту № 47, который проходит по Дмитровскому шоссе, улицам Новослободской и Долгоруковской и Садовому кольцу, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Таким образом, электробусы работают уже на девяти московских маршрутах", – говорится в сообщении.

С сентября прошлого года автобусы на электрической тяге работают на маршруте № 73 и ходят от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря такие автобусы следуют от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы (маршрут № 80), от Холмогорской улицы до станции метро "ВДНХ" (маршрут № 76) и от Ясного проезда до Осташковской улицы (маршрут № 649).

В январе этого года электробусы запустили на маршруте № 83: они ходят от Уссурийской улицы до станции метро "Преображенская площадь". А в марте они появились на маршруте № 36, который идет от ВДНХ до Бескудниковского переулка.

Также электробусы курсируют от Проспекта Буденного до метро "Лубянка" (маршрут № 25), от Рижского вокзала до станции метро "Петровский парк" (маршрут № 42).

Ранее сообщалось, что столичный электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России". Экологически чистые автобусы признали лучшими в классе пассажирского транспорта.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

