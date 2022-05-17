Минпромторг обсудит с Nissan дальнейшую работу из-за приостановки производства

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Министерство промышленности и торговли РФ обсудит с Nissan дальнейшую работу в связи с заявлением компании о длительной приостановке производства в стране. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"По каждому автопроизводителю будем принимать отдельное решение. <...> Имеются в виду те компании, которые принимают решения на более длительный срок остановки предприятия. Например, тот же самый Nissan – до марта следующего года. С ними будем встречаться первыми", – цитирует его РИА Новости.

Ранее японский автоконцерн Nissan объявил, что с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих.

В мае тем не менее сообщалось, что компания не возобновит производство машин в России до марта 2023 года. Известно, что автоконцерн уже списал российский бизнес в прогнозе на финансовый год. Текущие убытки оцениваются почти в 500 миллионов долларов.

