Окончательную кандидатуру на пост директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили – Мантуров

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Окончательную кандидатуру на пост директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Если честно, то на сегодняшний день окончательной кандидатуры мы пока еще не сформировали", – цитирует Мантурова РИА Новости.

Министр отметил, что его бывший заместитель Александр Морозов, курировавший автопром последние 7 лет, на должность главы "АвтоВАЗа" назначен не будет.

"Нет. Хотя он рассматривался, это правда. Он пойдет работать на одно из промышленных предприятий", – пояснил глава ведомства.

Об отставке Морозова стало известно накануне. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечалось, что замминистра освобождается от должности в связи с переходом на другую работу.

Кроме того, ранее сообщалось, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех". При этом Renault сможет выкупить свою долю в "АвтоВАЗе" в течение следующих шести лет.

Позже президент Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что продажа доли в "АвтоВАЗе" была необходима для сохранения рабочих мест в России. Он отметил, что принятое решение было болезненным для компании, однако оно является наилучшим выбором для защиты 45 тысяч российских сотрудников.