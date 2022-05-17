Окончательную кандидатуру на пост директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили – Мантуров

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Окончательную кандидатуру на пост директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Если честно, то на сегодняшний день окончательной кандидатуры мы пока еще не сформировали", – цитирует Мантурова РИА Новости.
Министр отметил, что его бывший заместитель Александр Морозов, курировавший автопром последние 7 лет, на должность главы "АвтоВАЗа" назначен не будет.
"Нет. Хотя он рассматривался, это правда. Он пойдет работать на одно из промышленных предприятий", – пояснил глава ведомства.
Об отставке Морозова стало известно накануне. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечалось, что замминистра освобождается от должности в связи с переходом на другую работу.
Кроме того, ранее сообщалось, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех". При этом Renault сможет выкупить свою долю в "АвтоВАЗе" в течение следующих шести лет.
Позже президент Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что продажа доли в "АвтоВАЗе" была необходима для сохранения рабочих мест в России. Он отметил, что принятое решение было болезненным для компании, однако оно является наилучшим выбором для защиты 45 тысяч российских сотрудников.
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