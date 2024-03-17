Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили штатную работу

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Столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили деятельность в штатном режиме. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. С его слов, меры были сняты в 11:15 по московскому времени.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет", – сообщил Кореняко.

Ограничения в трех авиагаванях Москвы вводили с 09:39 в воскресенье, 17 марта. В Росавиации подчеркнули, что данные меры были приняты в целях соблюдения безопасности.

Утром 17 марта Сергей Собянин рассказал, что в городском округе Домодедово средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА, летевшего на столицу. Разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр.

С его слов, в ночь на воскресенье, 17 марта, российская ПВО сбила дроны в Раменском и Ступинском городских округах, а также в Домодедове. Собянин сообщил, что никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.

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