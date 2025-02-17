Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена введено в график, передает пресс-служба Дептранса.

Интервалы на северном участке салатовой линии были временно увеличены из-за нахождения человека на путях.

До этого по аналогичной причине не было движения на Серпуховско-Тимирязевской линии между станциями "Серпуховская" и "Южная". Из-за этого в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

Вместе с тем несколько электричек Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-1 задерживались в пути из-за остановки поезда № 6188 Голицыно – Дубна на станции Тестовская. Компания принесла свои извинения из-за случившегося.

