Интервалы движения увеличены на участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Интервалы движения поездов временно увеличены на северном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена, предупредил Дептранс в телеграм-канале.

По данным ведомства, причиной задержек стал человек на путях.

Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро не было движения от "Серпуховской" до "Южной". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Тогда в департаменте тоже сообщили о нахождении человека на путях.

До этого интервалы движения поездов были временно увеличены на северном участке Замоскворецкой линии. Причиной так же стал человек на путях.

