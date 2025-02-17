17 февраля, 17:17Транспорт
Интервалы движения увеличены на участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Интервалы движения поездов временно увеличены на северном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена, предупредил Дептранс в телеграм-канале.
По данным ведомства, причиной задержек стал человек на путях.
Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро не было движения от "Серпуховской" до "Южной". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Тогда в департаменте тоже сообщили о нахождении человека на путях.
До этого интервалы движения поездов были временно увеличены на северном участке Замоскворецкой линии. Причиной так же стал человек на путях.
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