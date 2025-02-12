12 февраля, 13:55Транспорт
Поезда Белорусского направления МЖД и МЦД-1 задерживаются из-за остановки состава
Фото: Агентство "Москва"/Александра Липкина
Несколько электричек Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-1 задерживаются в пути из-за остановки поезда № 6188 Голицыно – Дубна на станции Тестовская. Об этом предупредила пресс-служба МЖД, слова которой приводит Агентство "Москва".
Компания принесла свои извинения из-за случившегося и заверила, что принимает меры по сокращению времени опоздания задержанных вагонов. В пресс-службе также добавили, что электричка отправилась с остановочного пункта самостоятельно в 13:19.
Между тем на Ярославском направлении МЖД начались тестовые поездки электропоездов ЭП2Д. Они следуют по направлениям от Ярославского вокзала до Сергиева Посада, Фрязина и Фрязева и передвигаются в часы минимального пассажиропотока, чтобы не мешать движению.
В МЖД уточнили, что Ярославским направлением пользуются большое количество пассажиров. Ежедневно здесь курсирует 277 пар пригородных поездов, которые перевозят около 300 тысяч человек.
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