Автоэксперт дал несколько советов по вождению машины в снегопад

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При снегопаде водителям рекомендуется во время движения автомобиля на небольшой скорости несколько раз притормозить, чтобы понять, как машина ведет себя на дороге. Об этом RT рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

По его словам, во время выпадения осадков ухудшается видимость, автомобилю сложнее передвигаться из-за большого количества снега, а если образуется ледяной накат, то у машины ухудшается сцепление с дорогой.

Кроме того, эксперт порекомендовал передвигаться со скоростью, позволяющей различать дистанцию. Он также призвал анализировать ситуацию на дороге и помнить, что у других водителей могут быть проблемы с транспортным средством.

Однако проще всего во время снегопада не пользоваться личным транспортом, заключил Кадаков.

Ранее эксперт Вячеслав Субботин рассказал, что передвижение на машине со снегом на крыше может привести к аварии. По его словам, пласты снега могут попадать на лобовые стекла едущих позади автомобилей.

До этого сообщалось, что транспортное средство нужно мыть не реже одного раза в неделю зимой. Это нужно для уменьшения негативного влияния противогололедных средств.

Москвичам рассказали, как завести автомобиль в мороз