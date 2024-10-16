ЦОДД рекомендовал мотоциклистам воздержаться от поездок по Москве из-за непогоды

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В связи с ухудшением погодных условий в столице Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует мотоциклистам воздержаться от поездок по городским дорогам. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Облачная погода и небольшие дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 16 октября. По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов, по области – от 4 до 9 градусов.

Дорожные службы Москвы тем временем продолжают совершенствовать покрытие для всех участников движения. Так, на столичные дороги больше не наносится желтая разметка. Вместо нее знаки на покрытии обозначают белым цветом, так как белая краска лучше сцепляется с шинами в сырую погоду.

"Также мы тестируем вафельную разметку без заполнения. Кроме того, 500 камер с искусственным интеллектом фиксируют нарушения правил дорожного движения, связанные с отсутствием шлема у мотоциклистов", – заявил заммэра Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов.

С начала 2023 года камеры ЦОДД более 400 раз зафиксировали езду без шлема на мотоцикле. В январе – сентябре 2024 года произошло 761 ДТП с участием мотоциклистов. Как отмечают в пресс-службе ведомства, основные причины аварий – несоблюдение дистанции и скоростного режима как мотоциклистами, так и водителями автомобилей.

Ранее стало известно, что столичный Дептранс реализовал 69 проектов ЦОДД по переразметке дорог с января. Еще около 12 будут завершены до конца года.

Так, специалисты добавили 5-ю полосу на участке ТТК от улицы Гаврикова до проспекта Мира. Благодаря ей проезд стал на 20% быстрее. В планах еще обустройство нескольких разворотов на улице Обручева, которые сократят путь водителей на разных участках улицы от 300 метров до 1 километра.