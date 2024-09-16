Интервалы движения увеличивали на западном участке Филевской линии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Интервалы движения временно увеличивали на западном участке Филевской линии метро Москвы. Столичный Дептранс сообщил об этом в своем официальном телеграм-канале.

Причиной этому стал человек на путях, уточнили в ведомстве. В настоящее время движение на голубой ветке вводится в привычный график.

Ранее интервалы увеличивались на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за самоката, который оказался на путях.

До этого пассажиров предупредили, что график движения поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится в период с 14 сентября до 21 октября.

