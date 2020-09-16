Свыше 30 авиарейсов отменили в трех аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В аэропортах Москвы происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".
Известно, что всего корректировки расписания затронули 33 рейса.
Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там отменили 14 рейсов, а также задержали 4 вылета.
Во Внуково оказались перенесены 2 авиарейса. При этом 10 самолетов не взлетят вовсе.
По данным портала, в Шереметьево задержали 2 лайнера. Кроме того, взлет еще одного самолета был отменен.
Причины изменений в расписании не сообщаются.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" частично повысила стоимость перевозки животных. Соответствующая информация была опубликована на сайте перевозчика.
Кроме того, авиакомпания с 15 сентября изменила правила перевозки животных на своих рейсах. В частности, пассажиры теперь смогут перевозить только один контейнер с комнатным прирученным животным.
Исключением стали котята или щенки в количестве не более трех и в возрасте до шести месяцев. При этом общий вес контейнера не должен превышать 8 килограммов.
"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных
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