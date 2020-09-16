Свыше 30 авиарейсов отменили в трех аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Известно, что всего корректировки расписания затронули 33 рейса.

Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там отменили 14 рейсов, а также задержали 4 вылета.

Во Внуково оказались перенесены 2 авиарейса. При этом 10 самолетов не взлетят вовсе.

По данным портала, в Шереметьево задержали 2 лайнера. Кроме того, взлет еще одного самолета был отменен.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" частично повысила стоимость перевозки животных. Соответствующая информация была опубликована на сайте перевозчика.

Кроме того, авиакомпания с 15 сентября изменила правила перевозки животных на своих рейсах. В частности, пассажиры теперь смогут перевозить только один контейнер с комнатным прирученным животным.

Исключением стали котята или щенки в количестве не более трех и в возрасте до шести месяцев. При этом общий вес контейнера не должен превышать 8 килограммов.