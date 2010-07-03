Электричество не работает на станции метро "Выхино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В вестибюле станции метро "Выхино" отключили свет, передает телеканал Москва 24.

По словам очевидцев, пассажиры не могут купить билеты в автоматах. На кассах получить проездной можно только за наличные деньги. Не работают и турникеты.

В то же время на движение поездов инцидент не повлиял.

Днем 3 сентября непродолжительное время поезда не ходили от "Октябрьской" до "Китай-города". В результате инцидента никто не пострадал.

31 августа из-за падения пассажира поезда не ездили между "Нагорной" и "Пражской". В обратном направлении они курсировали с увеличенными интервалами. Аналогичная ситуация произошла на серой ветке 1 августа. Тогда движения не было между "Пражской" и "Бульваром Дмитрия Донского".

