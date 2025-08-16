Ограничения сняты в аэропортах Владикавказа и Грозного

Фото: ТАСС/Елена Афонина

В аэропортах Владикавказа и Грозного сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Кореняко также добавил, что авиадиспетчеры, экипажи воздушных судов и службы аэропортов приняли все необходимые меры, чтобы полеты были безопасными.

За время действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, летевший во Владикавказ, и один самолет, выполнявший рейс в Грозный.

Об ограничениях в аэропортах стало известно в 12:42 по московскому времени. Аналогичные меры были введены в воздушных гаванях в Астрахани и Волгограде.

Позже в Волгограде ограничения были сняты, за период их действия на запасной аэропорт "ушли" два самолета.

