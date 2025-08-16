16 августа, 11:51Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропортах Астрахани и Волгограда
Фото: ТАСС/Алексей Смышляев
Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Астрахани и Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В данный момент обе воздушные гавани не принимают и не выпускают авиарейсы. По словам Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах.
В ведомстве отмечали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.
