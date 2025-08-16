Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Астрахани и Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент обе воздушные гавани не принимают и не выпускают авиарейсы. По словам Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах.

В ведомстве отмечали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.