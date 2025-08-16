Ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. За период их действия на запасной аэродром "ушли" два самолета.

Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности, что является приоритетом.

О введении ограничений стало известно ранее, в 11:51 по московскому времени. Они также действуют в аэропорту Астрахани.

Кроме того, аналогичные меры введены в аэропортах Владикавказа и Грозного. В этих городах временно не принимают и не выпускают самолеты.

