Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 13:24

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. За период их действия на запасной аэродром "ушли" два самолета.

Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности, что является приоритетом.

О введении ограничений стало известно ранее, в 11:51 по московскому времени. Они также действуют в аэропорту Астрахани.

Кроме того, аналогичные меры введены в аэропортах Владикавказа и Грозного. В этих городах временно не принимают и не выпускают самолеты.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика