16 августа, 12:42Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа и Грозного
Фото: ТАСС/Кирилл Чеходаров
Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.
Аналогичные меры до этого были введены в аэропортах Астрахани и Волгограда.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах.
В ведомстве отмечали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.
