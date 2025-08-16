Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

16 августа, 12:42

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа и Грозного

Фото: ТАСС/Кирилл Чеходаров

Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Аналогичные меры до этого были введены в аэропортах Астрахани и Волгограда.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах.

В ведомстве отмечали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.

В Госдуме предложили внедрить приоритетное обслуживание семей с детьми в аэропортах

