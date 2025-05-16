Восстановлено движение на Юго-Восточной хорде в сторону шоссе Энтузиастов

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Движение автотранспорта на Юго-Восточной хорде в сторону шоссе Энтузиастов восстановлено, сообщает Дептранс Москвы.

Ранее движение на этом участке дороги было затруднено из-за возгорания автомобиля. Огонь распространился на 42 квадратных метра. На месте ЧП работали экстренные службы города.

Схожее ЧП ранее произошло на внешней стороне 6-го километра МКАД. Из-за загоревшегося автомобиля движение транспорта в районе ДТП было затруднено на 1 километр – машины объезжали место аварии по первой и второй полосам.