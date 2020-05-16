Субсидии аэропортам могут быть согласованы до конца мая – Минтранс

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Проект постановления правительства РФ о выделении господдержки аэропортам ушел на согласование в ведомства, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

Он выразил надежду, что субсидии в 10 миллиардов рублей согласуют до конца мая. При этом глава Минтранса не уточнил, как будут распределяться эти средства.

"До того, как ведомства этот документ согласуют, я бы не хотел обсуждать то, как там эти правила сформулированы", – цитирует Дитриха РИА Новости.

Владимир Путин ранее дал поручение поддержать аэропорты в условиях распространения коронавирусной инфекции и выделить почти 11 миллиардов рублей федеральных средств на их неотложные нужды.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения качественного и безопасного авиасообщения в стране.

Президент также поручил правительству РФ до 1 июня разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики на фоне коронавируса. В срок до 20 мая кабмин также обязан определить предельный размер бюджетного кредита для регионов.

